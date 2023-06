Rumunská prokuratúra obžalovala influencera Andrewa Tatea

Bukurešť 20. júna (TASR) - Kontroverzný influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan boli obžalovaní zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a vytvorenia zločineckej skupiny, ktorá sexuálne vykorisťovala ženy. V utorok to oznámila rumunská prokuratúra, ktorá obvinila aj dve Rumunky. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovanej kriminality a terorizmu (DIICOT) vo vyhlásení uviedlo, že štyria obžalovaní vytvorili v roku 2021 zločineckú skupinu s cieľom obchodovať s ľuďmi v Rumunsku, ale aj v Spojených štátoch a Británii.



Sedem žien malo byť oklamaných a prevezených do Rumunska, kde boli sexuálne vykorisťované a vystavené fyzickému násiliu zo strany zločineckej skupiny.



Bratov Tateovcov, ktorí majú britské aj americké občianstvo, a dve Rumunky koncom minulého roka v Bukurešti zadržala polícia pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny. Všetci štyria v marci uspeli so sťažnosťou proti rozhodnutiu súdu predĺžiť im väzbu a prepustili ich do domáceho väzenia.



Andrew Tate (36) je bývalý profesionálny kickboxer, ktorého na sociálnej sieti Twitter sleduje takmer sedem miliónov ľudí. Pre mizogýnne výroky (nenávistné voči ženám) bol na viacerých online platformách ako Facebook, Instagram, či YouTube zablokovaný.



Viackrát tvrdil, že rumunská prokuratúra proti nemu nemá žiadne dôkazy a prípad označil za politické sprisahanie, ktoré ho má umlčať. Jeho hovorkyňa Mateea Petrescuová v utorok povedala, že bratia sú pripravení "dokázať svoju nevinu a napraviť svoju reputáciu".