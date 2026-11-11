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Rumunská tajná služba odhalila kybernetický útok na vládny server
Vybrané správy mohli byť podľa spoločnosti ESET komprimované, zašifrované a pripravené na serveri na následné získanie útočníkmi.
Autor TASR
Bukurešť 11. novembra (TASR) — Rumunská tajná služba (SRI) v stredu oznámila, že odhalila kybernetický útok na jednu z bližšie nešpecifikovaných štátnych inštitúcií. Dovtedy nezdokumentovaný škodlivý program (malvér) nainštalovaný na jej e-mailovom serveri vyhľadával elektronickú komunikáciu so Severoatlantickou alianciou a Európskou úniou. Útok podľa analýzy spoločnosti ESET, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, prebiehal najmenej od 23. decembra 2025. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a televízie Digi24.
Program s názvom CerealBox fungoval v prostredí systému Microsoft Exchange, ktorý slúži na správu e-mailov, kalendárov, kontaktov a úloh, a vyhľadával správy odoslané alebo prijaté z domén nato.int a europa.eu. Zameriaval sa aj na komunikáciu s menším počtom osôb, ktoré sa zrejme podieľali na aktivitách vlády súvisiacich s NATO a EÚ. Vyhľadával najmä správy s prílohami vo formátoch .doc, .docx alebo .pdf, pričom využíval kritériá, ako sú odosielateľ, príjemca, predmet správy a názov súboru.
Vybrané správy mohli byť podľa spoločnosti ESET komprimované, zašifrované a pripravené na serveri na následné získanie útočníkmi. ESET však nezverejnil dôkazy, že by sa údaje z rumunskej siete skutočne preniesli mimo nej, ani počet správ, ktoré boli vybrané alebo skopírované.
Odborníci z ESET-u pripisujú útok s vysokou mierou istoty hackerskej skupine Turla, známej aj pod názvom Snake, ktorá je považovaná za súčasť ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Nedokázali však identifikovať konkrétne osoby, ktoré s programom v Rumunsku pracovali a nepodarilo sa im zistiť, akým spôsobom útočníci získali prvotný prístup do systému. Využitie zraniteľnosti softvéru označili iba za jednu z možností.
SRI v stredu uviedla, že jej kybernetické oddelenie útok odhalilo už v decembri 2025 a prijalo opatrenia na jeho zastavenie a odstránenie následkov. Zasiahnutá e-mailová služba bola obnovená a podľa SRI sa nezistilo odcudzenie citlivých údajov. Na prípade spolupracovala s partnerskými tajnými službami v Európe, ako aj s partnermi na úrovni EÚ a NATO.
Program s názvom CerealBox fungoval v prostredí systému Microsoft Exchange, ktorý slúži na správu e-mailov, kalendárov, kontaktov a úloh, a vyhľadával správy odoslané alebo prijaté z domén nato.int a europa.eu. Zameriaval sa aj na komunikáciu s menším počtom osôb, ktoré sa zrejme podieľali na aktivitách vlády súvisiacich s NATO a EÚ. Vyhľadával najmä správy s prílohami vo formátoch .doc, .docx alebo .pdf, pričom využíval kritériá, ako sú odosielateľ, príjemca, predmet správy a názov súboru.
Vybrané správy mohli byť podľa spoločnosti ESET komprimované, zašifrované a pripravené na serveri na následné získanie útočníkmi. ESET však nezverejnil dôkazy, že by sa údaje z rumunskej siete skutočne preniesli mimo nej, ani počet správ, ktoré boli vybrané alebo skopírované.
Odborníci z ESET-u pripisujú útok s vysokou mierou istoty hackerskej skupine Turla, známej aj pod názvom Snake, ktorá je považovaná za súčasť ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Nedokázali však identifikovať konkrétne osoby, ktoré s programom v Rumunsku pracovali a nepodarilo sa im zistiť, akým spôsobom útočníci získali prvotný prístup do systému. Využitie zraniteľnosti softvéru označili iba za jednu z možností.
SRI v stredu uviedla, že jej kybernetické oddelenie útok odhalilo už v decembri 2025 a prijalo opatrenia na jeho zastavenie a odstránenie následkov. Zasiahnutá e-mailová služba bola obnovená a podľa SRI sa nezistilo odcudzenie citlivých údajov. Na prípade spolupracovala s partnerskými tajnými službami v Európe, ako aj s partnermi na úrovni EÚ a NATO.