Rumunská vláda prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery

Bukurešť 18. júna (TASR) - Rumunská vláda premiérky Vioricy Dancilovej prežila utorňajšie hlasovanie o vyslovení nedôvery. Informovala o tom agentúra AP.



Za návrh na vyslovenie nedôvery koalícii vedenej Sociálnodemokratickou stranou (PSD) zahlasovalo z celkových 465 poslancov len 200 zákonodarcov z oboch komôr parlamentu. Nepodarilo sa im tak získať potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Proti návrhu boli siedmi a hlasovania sa zdržalo osem poslancov.



Návrh na vyslovenie nedôvery podala minulý týždeň opozičná Národná liberálna strana (PNL), ktorá odsúdila vládu za to, že oslabuje protikorupčné reformy. Rumunsko si za to vyslúžilo i kritiku Európskej únie.



Bývalý predseda PSD Liviu Dragnea nastúpil koncom mája do väzenia po tom, ako rumunský najvyšší súd zamietol jeho odvolanie voči odsúdeniu za korupciu.



Nového predsedu PSD si členovia strany zvolia 29. júna.



Strana PSD utrpela v májových voľbách do Európskeho parlamentu porážku, keď získala len 22,5 percenta hlasov.



Agentúra AP pripomína, že Dancilovej vláda prežila hlasovanie o nedôvere už po tretíkrát. Ako píše DPA, súčasná premiérka Dancilová je vnímaná ako Dragneova bábka. Podľa pozorovateľov z Bulharska si tým, že jej vláda opäť prežila hlasovanie o nedôvere, ešte viac posilní svoju pozíciu.



V Rumunsku si nového prezidenta volia na jeseň; parlamentné voľby sú naplánované na rok 2020.