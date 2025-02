Rumunská vláda ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery

Bukurešť 28. februára (TASR) - Rumunská proeurópska vláda v piatok v parlamente ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery, čím sa vyhla ďalšej politickej kríze v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Politické napätie v Rumunsku je vysoké od prvého kola decembrových prezidentských volieb, ktoré napokon ústavný súd anuloval len dva dni pred druhým kolom na základe správ tajných služieb o tom, že volebnú kampaň ovplyvňovalo Rusko.



Hlasovanie o vyslovení nedôvery podnietili tri pravicové strany, ktoré vládu premiéra Marcela Ciolaca obvinili z korupcie a straty dôveryhodnosti, píše Reuters. Podľa analytikov však strany k tomuto kroku údajne pristúpili pre to, aby sa zviditeľnili pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré sú naplánované na 4. mája.



Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 144 poslancov, pričom potrebných bolo najmenej 233 na to, aby bol úspešný. "Nezaujímajú vás problémy, s ktorými Rumuni bojujú každý deň," povedal Ciolacu opozičným poslancom pred hlasovaním. "Deň čo deň infikujete spoločnosť vírusom lží a nenávisti... Politický chaos, ktorý chcete v Rumunsku vyvolať, bude automaticky nasledovaný hospodárskym chaosom... Ľudia budú žiť v chudobe a nebudú schopní platiť svoje účty," vyhlásil premiér.



Prokuratúra v stredu uviedla, že začala trestné stíhanie proti prezidentskému kandidátovi Calinovi Georgescovi pre podozrenie z "podnecovania k aktivitám v rozpore s ústavným poriadkom" a tiež zo založenia fašistickej organizácie. Georgescu už vyhlásil, že bude opäť kandidovať v prezidentských voľbách, no ústavný súd musí ešte rozhodnúť, či to politikovi vôbec umožní.