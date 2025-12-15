Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. december 2025Meniny má Ivica
< sekcia Zahraničie

Rumunská vláda ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Za vyslovenie nedôvery koaličnej vláde hlasovalo na spoločnom zasadnutí 463-členného dvojkomorového parlamentu 139 poslancov a senátorov a dvaja boli proti.

Autor TASR
Bukurešť 15. decembra (TASR) - Rumunský parlament v pondelok zamietol návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Ilieho Bolojana s názvom „Rumunsko nie je na predaj - bez progresívcov vo vláde“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.

Za vyslovenie nedôvery koaličnej vláde Sociálnodemokratickej strany (PSD), Únie záchrany Rumunska (USR), Národnej liberálnej strany (PNL) a Demokratického zväzu Maďarov v Rumunsku (UDMR) hlasovalo na spoločnom zasadnutí 463-členného dvojkomorového parlamentu 139 poslancov a senátorov a dvaja boli proti. Nedosiahli tak potrebných 232 hlasov.

Návrh pred týždňom predstavil opozičný senátor Ninel Peia a v pondelok o ňom poslanci rokovali i za účasti premiéra Bolojana. Autori v návrhu požadujú demisiu „progresívnej vlády“ z dôvodu, že „preukázala svoju neschopnosť spravovať financie, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálnu ochranu, spravodlivosť a verejnú správu - všetko dôležité oblasti, ktoré definujú život slobodných a dôstojných ľudí“.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie