Rumunská volebná komisia zamietla kandidatúru Šošoacaovej

Bukurešť 15. marca (TASR) - Rumunská volebná komisia zamietla v sobotu kandidatúru kontroverznej krajne pravicovej europoslankyne Diany Šošoacaovej do májových opakovaných prezidentských volieb. Ako kandidáta však zaregistrovala iného krajne pravicového politika, lídra opozičnej nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) Georga Simiona, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šošoacaová (49), predsedníčka strany S.O.S., je už minimálne druhou osobou, ktorej volebná komisia zabránila kandidovať.



Do volieb sa pritom chcela zaregistrovať napriek rozhodnutiu ústavného súdu, ktorý jej zakázal kandidovať do tých vlaňajších, medzičasom anulovaných volieb. Dôvodom zákazu boli jej otvorene proruské názory, v ktorých sa ostro vyhradzovala aj proti členstvu v Európskej únii či Severoatlantickej aliancii. V prípade zvolenia by tak podľa rozhodnutia súdu nebola schopná dodržať prezidentský sľub o rešpektovaní ústavy a ochrane demokracie.



Po najnovšom sobotnom oznámení volebnej komisie, Šošoacaová avizovala, že sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá, čo môže urobiť do 24 hodín na Ústavnom súde. "Som dôkazom, že nežijeme v demokracii," povedala.



Šošoacaová svoju kandidatúru predložila vo štvrtok, a teda dva dni po tom, ako ústavný súd zamietol odvolanie 62-ročného kandidáta krajnej pravice Calina Georgesca proti rozhodnutiu volebnej komisie o jeho vylúčení z volieb. Prieskumy mu v opakovaných voľbách predpovedali zisk až okolo 40 percent hlasov, približuje AFP.



Georgescu nečakane zvíťazil v prvom kole novembrových prezidentských volieb, hoci dovtedy mal podľa prieskumov len minimálnu podporu. Ústavný súd však v decembri voľby anuloval, pretože podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia popiera.



Volebná komisia ale v sobotu potvrdila kandidatúru Georga Simiona, lídra strany AUR. Agentúra AFP ho po vylúčení Georgesca zo súboja o post prezidenta označuje za vôbec najvýraznejšiu postavu krajnej pravice v krajine, ktorá tak do volieb postaví minimálne jedného kandidáta.



Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov.