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Rumunské námorníctvo kontrolovane odpálilo zablúdenú námornú mínu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori.

Autor TASR
Bukurešť 3. júna (TASR) - Rumunské námorníctvo kontrolovane odpálilo mínu, ktorá sa v stredu našla na jeho pobreží Čierneho mora, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa rezortu obrany to bola námorná mína typu YaRM, ktorá sa objavila na pláži medzi obcami Vama Veche a 2 Mai. Ministerstvo nespresnilo vek míny.

Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori. Rumunskí vojaci zneškodnili deväť zo 156 mín, ktoré sa podarilo nájsť a následne zlikvidovať od februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, upresnilo námorníctvo.

Čierne more je dôležitá obchodná trasa pre prepravu obilia, ropy a ropných produktov a delia sa oň Bulhari, Rumuni, Gruzínci a Turci spolu s Rusmi a Ukrajincami.
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