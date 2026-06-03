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Rumunské námorníctvo kontrolovane odpálilo zablúdenú námornú mínu
Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori.
Autor TASR
Bukurešť 3. júna (TASR) - Rumunské námorníctvo kontrolovane odpálilo mínu, ktorá sa v stredu našla na jeho pobreží Čierneho mora, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa rezortu obrany to bola námorná mína typu YaRM, ktorá sa objavila na pláži medzi obcami Vama Veche a 2 Mai. Ministerstvo nespresnilo vek míny.
Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori. Rumunskí vojaci zneškodnili deväť zo 156 mín, ktoré sa podarilo nájsť a následne zlikvidovať od februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, upresnilo námorníctvo.
Čierne more je dôležitá obchodná trasa pre prepravu obilia, ropy a ropných produktov a delia sa oň Bulhari, Rumuni, Gruzínci a Turci spolu s Rusmi a Ukrajincami.
Podľa rezortu obrany to bola námorná mína typu YaRM, ktorá sa objavila na pláži medzi obcami Vama Veche a 2 Mai. Ministerstvo nespresnilo vek míny.
Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori. Rumunskí vojaci zneškodnili deväť zo 156 mín, ktoré sa podarilo nájsť a následne zlikvidovať od februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, upresnilo námorníctvo.
Čierne more je dôležitá obchodná trasa pre prepravu obilia, ropy a ropných produktov a delia sa oň Bulhari, Rumuni, Gruzínci a Turci spolu s Rusmi a Ukrajincami.