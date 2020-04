Rumunské školy a univerzity zostanú zatvorené až do septembra

Bukurešť 27. apríla (TASR) - Školy, materské školy a univerzity zostanú v Rumunsku zatvorené po zvyšok školského roka, dôvodom je pandémia nového druhu koronavírusu, oznámil v pondelok prezident Klaus Iohannis. Dodal, že znovuotvorenie je naplánované na september.



"Vzdali sme sa myšlienky znovu otvoriť školy. Bolo by to neuskutočniteľné, napríklad preto, že študenti by nemohli správne dodržiavať pravidlá sociálneho odstupu, takže sa snažíme vyhnúť týmto veľkým rizikám," povedal Iohannis počas televízneho prejavu, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Výnimkou budú študenti v poslednom ročníku základných a stredných škôl, ktorí budú môcť desať dní v júni navštevovať vyučovanie, aby sa pripravili na záverečné skúšky.



V nasledujúcich mesiacoch budú študenti namiesto chodenia do škôl pokračovať v programoch vyučovania na diaľku.



Rumunská ministerka školstva Monica Anisieová minulý týždeň rozhodla, že online vyučovacie hodiny budú povinné, ale toto opatrenie kritizovali združenia študentov.



"Státisíce študentov nemajú prístup k digitálnym nástrojom a nemôžu sa zúčastniť na online vyučovaní," napísala vo vyhlásení Národná rada študentov a opatrenie označila za "diskriminačné".



Rumunsko je jednou z najchudobnejších krajín Európskej únie, pričom 38 percentám detí hrozí sociálne vylúčenie a chudoba, ako uvádza Eurostat, hlavný štatistický úrad EÚ so sídlom v Luxemburgu.



Balkánska krajina zatiaľ hlásila 11.339 prípadov nákazy koronavírusom a 631 úmrtí.



Núdzový stav v Rumunku bude po dvoch mesiacoch zavedenia zrušený 15. mája, keď sa skončia obmedzenia pohybu ľudí. Avšak nosenie tvárových masiek bude povinné vo verejnej doprave a v ďalších uzatvorených verejných priestoroch.