< sekcia Zahraničie
Rumunskí novinári podporujú investigatívu o korupcii v súdnom systéme
Otvorený list novinárov a mimovládnych organizácií zverejnený v stredu odsúdil opakované a agresívne útoky na prácu Recorderu, najmä z dôležitých pozícií v súdnictve.
Autor TASR
Bukurešť 17. decembra (TASR) - Desiatky rumunských novinárov a niekoľko mimovládnych organizácií v stredu podpísali otvorený list na podporu webu Recorder.ro a jeho investigatívy Justiie capturata (Zajatá spravodlivosť). Na podporu sudcov a prokurátorov, ktorí verejne kritizovali systémové zneužívanie právomocí v súdnictve a politický vplyv, sa už niekoľko dní konajú protesty. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Dvojhodinový dokument od zverejnenia 9. decembra nazbieral na YouTube vyše 4,7 milióna zhliadnutí. Vysielala ho tiež verejnoprávna televízia TVR1, čo mu zabezpečilo veľký dosah. Popisuje systém, v ktorom politici poskytli zákony, ktoré vytvorili pyramídovú organizáciu justície a vložili všetku moc do rúk malej skupiny sudcov a tí na oplátku už „nerušia“ tých, ktorí sú pri moci. Korupčné prípady sú odkladané, predlžované alebo zrušené v dôsledku premlčania.
Rumunsko sa pritom podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International radí medzi najviac zasiahnuté v EÚ. Poukázanie na citlivé miesto v súdnom systéme vyvolalo nevôľu vplyvných ľudí, uviedla AFP.
Otvorený list novinárov a mimovládnych organizácií zverejnený v stredu odsúdil „opakované a agresívne útoky“ na prácu Recorderu, najmä z dôležitých pozícií v súdnictve. Demonštranti požadujú odvolanie ministra spravodlivosti a ďalších vysokopostavených predstaviteľov justície, tiež zmenu zákonov a posilnenie nezávislosti súdnictva.
Prezident Nicušor Dan v utorok počas návštevy Veľkej Británie skupine protestujúcich pred rumunským veľvyslanectvom v Londýne povedal: „Budeme mať diskusiu, urobíme zmeny.“ „Ale nechcem to urobiť o týždeň alebo desať dní. Povedzme o dva mesiace, aby to mohlo byť niečo stabilné,“ uviedol.
Odvolací súd v Bukurešti ako jeden z tých, ktorým sa investigatíva Recorderu venovala, usporiadal minulý týždeň tlačovú konferenciu a na nej sa sťažoval na „verejné podnecovanie proti ústavnému poriadku“. Sekcia sudcov Najvyššej súdnej rady sa vo vyhlásení odvoláva na „zintenzívnenie kampane na destabilizáciu súdnictva podkopávaním dôvery v systém spravodlivosti“.
Stovky radových sudcov a prokurátorov však v otvorenom liste odsudzujú „hlboké a systémové dysfunkcie“ v systéme, žiadajú jeho reformu vrátane mechanizmov nominácie sudcov.
Dvojhodinový dokument od zverejnenia 9. decembra nazbieral na YouTube vyše 4,7 milióna zhliadnutí. Vysielala ho tiež verejnoprávna televízia TVR1, čo mu zabezpečilo veľký dosah. Popisuje systém, v ktorom politici poskytli zákony, ktoré vytvorili pyramídovú organizáciu justície a vložili všetku moc do rúk malej skupiny sudcov a tí na oplátku už „nerušia“ tých, ktorí sú pri moci. Korupčné prípady sú odkladané, predlžované alebo zrušené v dôsledku premlčania.
Rumunsko sa pritom podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International radí medzi najviac zasiahnuté v EÚ. Poukázanie na citlivé miesto v súdnom systéme vyvolalo nevôľu vplyvných ľudí, uviedla AFP.
Otvorený list novinárov a mimovládnych organizácií zverejnený v stredu odsúdil „opakované a agresívne útoky“ na prácu Recorderu, najmä z dôležitých pozícií v súdnictve. Demonštranti požadujú odvolanie ministra spravodlivosti a ďalších vysokopostavených predstaviteľov justície, tiež zmenu zákonov a posilnenie nezávislosti súdnictva.
Prezident Nicušor Dan v utorok počas návštevy Veľkej Británie skupine protestujúcich pred rumunským veľvyslanectvom v Londýne povedal: „Budeme mať diskusiu, urobíme zmeny.“ „Ale nechcem to urobiť o týždeň alebo desať dní. Povedzme o dva mesiace, aby to mohlo byť niečo stabilné,“ uviedol.
Odvolací súd v Bukurešti ako jeden z tých, ktorým sa investigatíva Recorderu venovala, usporiadal minulý týždeň tlačovú konferenciu a na nej sa sťažoval na „verejné podnecovanie proti ústavnému poriadku“. Sekcia sudcov Najvyššej súdnej rady sa vo vyhlásení odvoláva na „zintenzívnenie kampane na destabilizáciu súdnictva podkopávaním dôvery v systém spravodlivosti“.
Stovky radových sudcov a prokurátorov však v otvorenom liste odsudzujú „hlboké a systémové dysfunkcie“ v systéme, žiadajú jeho reformu vrátane mechanizmov nominácie sudcov.