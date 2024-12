Rumunskí predstavitelia sa tešia, že Rumunsko sa dočkalo Schengenu

Brusel/Bukurešť 13. decembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia Rumunska privítali správu o tom, že Bulharsko a Rumunsko sa od 1. januára 2025 stanú plnoprávnymi členmi schengenského priestoru. K situácii sa podľa tlačovej agentúry Agerpres vyjadril prezident Klaus Iohannis, premiér Marcel Ciolacu aj šéfka diplomacie Luminita Odobescuová, informuje spravodajca TASR.



Prezident v oficiálnom vyhlásení uviedol, že plné členstvo krajiny v schengenskom priestore posilní strategickú pozíciu Rumunska ako "brány medzi východnou a západnou Európou" a Rumunsko si to zaslúži na základe svojich výkonov a záväzkov.



Iohannis uviedol, že v prístupovom procese Rumunsko čelilo viacerým prekážkam a príliš dlho čakalo na tento moment, hoci dávno bolo "technicky pripravené" na plný vstup. Pripomenul, že sa ako prezident "osobne" zapájal do diskusií na túto tému.



"Vstup do schengenského priestoru je prirodzeným a nevyhnutným krokom k posilneniu štatútu Rumunska ako plnohodnotného člena EÚ. Výhody členstva v spoločnom priestore voľného pohybu sú viaceré a majú priamy vplyv na občanov, na ekonomiku a na vonkajší obraz našej krajiny," uviedol.



Podľa jeho slov zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach znamená rýchlejší a jednoduchší pohyb pre cestujúcich, výrazne sa skráti čas strávený na hraniciach a znížia sa logistické náklady pre firmy. Tým sa ich zisky zvýšia, podporí to konkurencieschopnosť produktov a služieb Rumunov na jednotnom európskom trhu a zvýši atraktivitu pre zahraničných investorov.



Premiér Marcel Ciolacu to považuje za "historické rozhodnutie", ktoré pomôže rumunským spoločnostiam pri obchode s partnermi z Európy znížením logistických nákladov.



"Je to v skutočnosti víťazstvo spravodlivosti a národnej dôstojnosti a jasný signál, že nikdy nepripustíme, aby sme boli občanmi druhej kategórie v Európe," odkázal premiér.



Šéfka rumunskej diplomacie na sociálnej sieti X skonštatovala, že úplné pristúpenie Rumunska k schengenskému priestoru je "dlho očakávaným rozhodnutím v prospech občanov a hospodárstva".



"Dlhé úsilie Rumunska bolo ocenené a odmenené," uviedla Odobescuová.