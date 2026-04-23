Rumunskí sociálni demokrati vystúpili z vlády premiéra Bolojana
Autor TASR
Bukurešť 23. apríla (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) vo štvrtok oznámila, že odchádza z koaličnej vlády premiéra Ilieho Bolojana. Vláde po odchode najväčšej koaličnej strany hrozí rozpad, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Agerpres.
„Premiér v súčasnosti už nemá podporu parlamentnej väčšiny, čo znamená, že už nemá demokratickú legitimitu na to, aby pôsobil ako predseda rumunskej vlády,“ uviedla PSD vo vyhlásení a plánuje vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde.
PSD sa ako najväčšia parlamentná strana v júni minulého roka po mesiacoch politického napätia pripojila k proeurópskej vládnej koalícii. Tú okrem nej tvorí Únia záchrany Rumunska (USR), Bolojanova Národná liberálna strana (PNL) a Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR).
Rezignácie podalo šesť ministrov za PSD (poľnohospodárstva, energetiky, práce, spravodlivosti, zdravotníctva a dopravy) a vicepremiér Marian Neacsu. Ich rezorty dočasne prevezmú ostatní ministri a samotný premiér bude dočasným ministrom energetiky.
Bolojanova vláda prijala sériu nepopulárnych opatrení v snahe znížiť najväčší deficit štátneho rozpočtu v rámci Európskej únii. Išlo napríklad o zvýšenie daní, čo vyvolalo odpor PSD, ktorá sa obávala, že jej voličskú základňu ľahko získa krajná pravica.
Premiér Bolojan opakovane vyhlásil, že odmieta odstúpiť a bude viesť aj menšinovú vládu. Ministrom PSD sa vo štvrtok poďakoval za ich spoluprácu počas uplynulých 10 mesiacov. Ich rezignácie musí ešte podpísať prezident Nicušor Dan.
V krajine je nestabilná vnútropolitická situácia od anulovania prezidentských volieb v decembri 2024 pre obvinenia z ruského zasahovania a masívnej kampane na sociálnych sieťach v prospech favorita krajnej pravice.
