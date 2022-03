Rumunskí špecialisti zneškodnili mínu v Čiernom mori

Bukurešť 29. marca (TASR) - Rumunské námorné sily oznámili, že sa im v Čiernom mori podarilo zneškodniť plávajúcu mínu. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Mínu bližšie neidentifikovaného pôvodu objavili v pondelok ráno približne 72 kilometrov od rumunského pobrežia. Z prístavu v župe Konstanca na východe krajiny k nej preto vyplávala loď s tímom odborníkov na palube.



Rumunské námorné sily vo vyhlásení uviedli, že mínu sa podarilo odpáliť, pričom pripojené fotografie vyobrazujú silný prúd vody, ktorý vznikol vo chvíli, keď mína vybuchla.



Riaditeľstvo pre námornú plavbu a hydrografiu minulý týždeň vydalo varovanie pred prítomnosťou mín v Čiernom mori. Rumunské ministerstvo obrany následne oznámilo, že Rumunsko zintenzívňuje námorný dozor.



Ruská tajná služba a subjekty trhu lodnej prepravy aj z iných krajín minulý týždeň upozornili, že z ukrajinských prístavov pri Odese sa v dôsledku silnej búrky z kotevných lán odtrhlo niekoľko stoviek námorných mín, ktoré boli unášané do Čierneho mora. Viaceré krajiny preto vydali varovania pred plavbou do dotknutej oblasti. Ukrajinský úrad pre námornú dopravu tvrdenia o uvoľnení mín do Čierneho mora nazval ruskými "dezinformáciami", ktoré vraj Moskva používa ako zámienku na uzáveru určitých častí Čierneho mora.