Rumunskí učitelia štrajkujú za zvýšenie platov

Bukurešť 22. mája (TASR) - Rumunskí učitelia vstúpili v pondelok - prvýkrát od roku 2005 - do štrajku za zvýšenie platov. K protestu pristúpili po tom, ako na poslednú chvíľu zlyhali ich rokovania s vládou, píše TASR citujúc zo správy agentúry Reuters.



Začínajúci učiteľ dostáva v Rumunsku mesačne necelých 2400 lei (496 eur). Táto suma je len o niečo vyššia ako polovica tamojšieho priemerného mesačného platu, ktorý je 4554 lei (915 eur).



Štrajkovať do odvolania plánuje podľa odborov celkovo vyše 150.000 učiteľov a ďalších zamestnancov rumunských základných a stredných škôl. V pondelok sa k nim pridali aj zamestnanci tamojších univerzít, ktorí absolvovali zhruba dvojhodinový štrajk solidarity.



Odbory žiadajú zvýšenie platov, valorizáciu vychádzajúcu z inflácie, preplácanie nadčasov, investície do školstva a učebných pomôcok.



Rumunská vláda sa s Európskou komisiou dohodla na vykonaní balíka reforiem, v dôsledku čoho dostane aj finančné prostriedky. V rámci balíka sa zaviazala aj k tomu, že tento rok zmení legislatívu týkajúcu sa platov zamestnancov celého verejného sektora.



Návrh predmetného zákona sa očakáva v júli, odborári však tvrdia, že uvedený do platnosti bude až neskôr.