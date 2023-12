Rumunsko a Bulharsko dosiahli s Rakúskom čiastočnú dohodu o Schengene

Bukurešť 28. decembra (TASR) - Rumunsko a Bulharsko dosiahli dohodu s Rakúskom o pričlenení sa do európskeho schengenského priestoru vo vzduchu a na mori od marca 2024. Oznámila to v stredu rumunská vláda. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Po 13 rokoch sa Rumunsko konečne pripojí k Schengenu! Máme o tom politickú dohodu," napísal na sociálnej sieti Facebook rumunský premiér Marcel Ciolacu.



Rumunské ministerstvo vnútra v samostatnom vyhlásení uviedlo, že k "politickej dohode" došlo medzi spomenutými troma krajinami po rozšírení tejto zóny o "vzdušné a námorné hranice" Rumunska a Bulharska od marca 2024". Otázka otvorenia pozemných hraníc bola odložená do budúcoročných diskusií.



Rakúsko vstup týchto dvoch krajín do Schengenu pred rokom vetovalo a začiatkom decembra presadilo myšlienku tzv. "vzdušného Schengenu". Uviedlo, že je pripravené uvoľniť pravidlá leteckej dopravy pre Bulharsko a Rumunsko, ak Brusel posilní vonkajšie hranice EÚ.



Rumunsko a Bulharsko sú členmi EÚ od roku 2007. Koncom roka 2022 im bol odopretý vstup do Schengenu - rozsiahlej zóny, v ktorej môže viac ako 400 miliónov ľudí voľne cestovať bez kontrol na vnútorných hraniciach.



Ich žiadosti o vstup vetovala Viedeň, ktorá sa už roky sťažuje na neúmerné množstvo nelegálnych prisťahovalcov v dôsledku slabo chránených vonkajších schengenských hraníc.



Schengenský priestor bol vytvorený v roku 1985 a zahŕňa 23 z 27 členských štátov EÚ a ich pridružených susedov Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.