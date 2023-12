Rumunsko a Bulharsko vítajú čiastočný vstup do schengenu

Bukurešť 31. decembra (TASR) - Rumunsko a Bulharsko v nedeľu privítali rozhodnutie členských štátov EÚ o zrušení kontrol na vzdušnej a námornej hranici s oboma krajinami. Zdôraznili súčasne, že budú pokračovať v rokovaniach o pozemných hraniciach a teda úplnom vstupe do schengenského priestoru. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a Agerpres.



Rumunský premiér Marcel Ciolacu s odvolaním sa na dĺžku rokovaní o začlenení do schengenu uviedol, že rumunská vláda po "13 rokoch neúspechov a ponížení" začala nezvratný proces. Prezident Klaus Iohannis označil dosiahnuté rozhodnutie za dôležitý prvý krok.



Vstup do schengenu je pre Bulharsko národnou prioritou, uviedla v nedeľňajšom vyhlásení vicepremiérka a ministerka zahraničných vecí Maria Gabrielová. "Bulharsko čaká na tento okamih 12 rokov," pripomenula.



Členské štáty EÚ v sobotu jednomyseľne schválili pričlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru vo vzduchu a na mori od 31. marca 2024. Rozhovory o otvorení pozemných hraníc budú pokračovať v priebehu budúceho roka.



Vstup Bulharska a Rumunska do schengenu dosiaľ blokovalo Rakúsko, ktoré sa už roky sťažuje na neúmerné množstvo nelegálnych prisťahovalcov v dôsledku slabo chránených vonkajších schengenských hraníc.



Sofia a Bukurešť tento týždeň dosiahli politickú dohodu s Viedňou, ktorá čiastočné pričlenenie oboch krajín do schengenského priestoru podmienila masívnym posilnením ochrany vonkajších hraníc EÚ.



Schengenský priestor bol vytvorený v roku 1985 a momentálne zahŕňa 23 z 27 členských štátov EÚ (okrem Bulharska, Cypru, Írska a Rumunska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovensko sa stalo jeho súčasťou 21. decembra 2007.