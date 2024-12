Rumunsko: Andrew Tate sa zatiaľ vyhýba súdu za vykorisťovanie ľudí

Bukurešť 19. decembra (TASR) - Rumunský súd vo štvrtok vyhovel odvolaniu influencera Andrewa Tatea a jeho prípad vrátil späť prokuratúre. Spolu s bratom Tristanom sú obvinení z vytvorenia siete organizovaného zločinu a vykorisťovania ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Podľa prokuratúry Andrew Tate (38), jeho brat (36) a dve ženy založili zločineckú organizáciu a sexuálne vykorisťovali niekoľko obetí. Rumunský súd v polovici novembra zistil "nezrovnalosti" v obžalobe a nariadil prokurátorom, aby ich napravili. Vo štvrtok sa odvolací súd v Bukurešti rozhodol "vrátiť prokuratúre... prípad, v ktorom bola vznesená obžaloba a obvinení boli poslaní pred súd", uvádza sa vo vyhlásení.



"Uvrhli ma do väzenia, zobrali mi peniaze, autá a každý kúsok mojej slobody. Urobili zo mňa najväčšieho nepriateľa na uliciach, pošpinili moje meno obvineniami z tých najnižších a najodpornejších činov," povedal Andrew Tate v prvej reakcii.



Jeho brat Tristan uviedol, že "rozhodnutie o zamietnutí prípadu prokuratúry podčiarkuje základné chyby v predložených dôkazoch".



Bratia Tateovcov do skončenia súdu nesmú opustiť Rumunsko. Následne sa očakáva ich vydanie do Veľkej Británie. Tam čelia obvineniam zo znásilnenia a napadnutia v samostatných prípadoch a boli obvinení aj z daňových únikov.



Začiatkom tohto týždňa v samostatnom prípade voči nim uspela britská polícia. Komplikovaný systém účtov v Spojenom kráľovstve podľa sudcu jednoznačne slúžil na vyhýbanie sa plateniu daní. Polícia im preto môže zabaviť viac ako 2 milióny libier na vyrovnanie nezaplatených daní.



Bývalý kickboxer a úspešný influencer Andrew Tate má pre svoje mizogýnne názory zakázaný prístup na sociálne siete Tiktok, Facebook a YouTube. V roku 2016 ho vylúčili z britskej reality show "Big Brother", keď sa objavilo video, na ktorom útočil na ženu.



Stále má funkčný účet "Cobratate" na platforme X, kde mu po nástupe Elona Muska do čela spoločnosti podobný zákaz zrušili. Teraz tam má približne 10,4 milióna sledovateľov.