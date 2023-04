Rumunsko bude monitorovať prichádzajúce ukrajinské obilie

Bukurešť 19. apríla (TASR) - Rumunsko bude monitorovať náklad ukrajinského obilia prevážaný cez jeho územie. Na hraničných priechodoch bude zároveň kontrolovať kvalitu prevážaných potravín. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva. Dovoz týchto produktov z Ukrajiny však Bukurešť nezakázala, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Rumunský minister poľnohospodárstva Petre Daea rokoval v tejto veci prostredníctvom videospojenia so svojím ukrajinským rezortným kolegom Mykolom Solským. Požiadal ho, aby "urýchlene našiel riešenie zamerané na obmedzenie vývozu obilia a olejnín do Rumunska". Dvojica ministrov sa má v piatok osobne stretnúť v Bukurešti.



Dosiaľ poslednou krajinou, ktorá dočasne zakázala dovoz ukrajinských obilnín, sa v stredu stalo Bulharsko. Pridalo sa tak k Poľsku, Maďarsku a Slovensku, ktoré zaviedli takéto zákazy v ostatných dňoch. Cieľom predmetných obmedzení je podľa týchto štátov ochrana ich vlastného poľnohospodárskeho sektora.



Vývoz ukrajinského obilia smeruje cez EÚ do iných krajín, odkedy ruská invázia zablokovala vývozné trasy cez Čierne more. Množstvo tohto obilia, lacnejšieho ako obilie dopestované v krajinách Únie, však nepokračuje na Blízky východ či do Afriky, kam bolo pôvodne určené, ale ostáva v Európe. Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku aj k odstúpeniu ministra poľnohospodárstva.



Premiéri Poľska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska ešte koncom marca EÚ vyzvali, aby zakročila proti negatívnym vplyvom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na trh Únie. Upozorňovali pritom, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou, ktorým enormne narástol dovoz týchto produktov.