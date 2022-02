Rumunsko by mohlo prijať až pol milióna utečencov z Ukrajiny

Bukurešť 22. februára (TASR) - Rumunsko by mohlo prijať až 500.000 utečencov z Ukrajiny, ak by došlo k zhoršeniu tamojšej situácie vzhľadom na hrozbu invázie zo strany Ruska. V utorok to oznámil rumunský minister obrany Vasile Dincu. TASR správu prevzala z agentúr APA a AFP.



Dincu však neočakáva, že by veľké množstvo utečencov z Ukrajiny smerovalo práve do Rumunska, avšak v prípade potreby budú schopní prijať až 500.000 Ukrajincov. "Toto je počet, na ktorý sme pripravení," povedal novinárom minister.



Rumunsko by mohlo prijímacie centrá a tábory pre utečencov zriadiť podľa neho najmä vo veľkých mestách pozdĺž 650-kilometrovej hranice s Ukrajinou.



Dincu pripomenul, že v roku 2014 po anektovaní ukrajinského polostrova Krym Ruskom uprednostnila väčšina utečencov pred Rumunskom Poľsko. Napriek tomu je potrebné "pripraviť sa na všetky situácie vrátane takéhoto počtu utečencov".



APA uvádza, že z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Avangarde, ktorý bol zverejnený v utorok, vyplýva, že 61 percent Rumunov prijatie utečencov z Ukrajiny schvaľuje. Avšak takmer rovnaký počet zastáva názor, že Rumunsko na to nemá dostatočné logistické ani finančné prostriedky.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť a suverenitu samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok, ktorý odsúdili mnohé krajiny vrátane Rumunska, vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.



Rumunský prezident Klaus Iohannis apeloval na "tvrdú odpoveď medzinárodného spoločenstva". Ako uviedol na Twitteri, v utorok hovoril s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou a podporil bezodkladné zavedenie sankcií voči Moskve.



Nové sankcie voči Rusku v utorok večer ohlásili EÚ i Spojené štáty.