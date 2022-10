Rumunsko chce zintenzívniť rozhovory s čiernomorskými spojencami

Bukurešť 25. októbra (TASR) - Rumunsko urýchli obstarávanie v oblasti obrany a zintenzívni rozhovory s Tureckom, Bulharskom a Gruzínskom s cieľom čeliť tak potenciálnej hrozbe rozšírenia Ruskom vedenej vojny na Ukrajine do Čierneho mora. Oznámila to v utorok rumunská najvyššia obranná rada po analýze návrhov zameraných na zachovanie mieru v oblasti Čiernomoria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Čierne more je kľúčové pre prepravu obilia, ropy či ropných produktov, pričom sa oň delia Rumunsko, Bulharsko, Gruzínsko, Turecko a tiež Ukrajina a Rusko. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine pred ôsmimi mesiacmi zneškodňujú Rumunsko, Bulharsko aj Turecko v Čiernom mori míny, ktoré sa uvoľnili z kotevných lán a sú unášané po mori, pripomína Reuters.



Rumunská najvyššia obranná rada v utorok informovala, že analyzovala návrhy zamerané na zachovanie mieru v oblasti Čiernomoria a proti potenciálnemu rozšíreniu konfliktu. Týkajú sa posilnenia rumunských ozbrojených síl, urýchlenia vojenského obstarávania, organizovania vojenských cvičení NATO na území Rumunska, či zintenzívnení rozhovorov a spolupráce s krajinami v oblasti Čierneho mora.



Rumunsko je členom Európskej únie aj NATO a s Ukrajinou má 650-kilometrovú spoločnú hranicu. Na jeho území sa tiež nachádza americký raketový obranný systém a bojová skupina NATO. Od začiatku invázie utieklo cez Rumunsko do Európy už asi 2,65 milióna Ukrajincov.



Reuters pripomína, že od začiatku ruskej invázie poslala Ukrajina viac ako päť miliónov ton obilia a viac ako 5,5 tony iných produktov vrátane železnej rudy do rumunského čiernomorského prístavu Konstanca, odkiaľ sa dostali ďalej do sveta.