Designovaný premiér Rumunska sa vzdal mandátu na zostavenie vlády

Bukurešť 2. novembra (TASR) - Designovaný rumunský premiér Nicolae Ciuca sa vzdal svojho mandátu na zostavenie novej vlády po tom, ako sa ukázalo, že v parlamente by zrejme nemal dostatočnú podporu pri hlasovaní o vyslovení dôvery. Informovali o tom v utorok agentúry AP a Reuters.



Bývalý armádny generál Ciuca z Národnej liberálnej strany (PNL), ktorý je v súčasnosti tiež dočasným ministrom obrany, mal novú vládu predstaviť v stredu. V parlamente by však zrejme nezískala dostatočnú podporu, keďže za ňu nechceli hlasovať opoziční sociálni demokrati ani strana Únia záchrany Rumunska (USR).



Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril Ciucu zostavením novej vlády 21. októbra po tom, ako parlament nepodporil novú vládu, ktorú navrhol designovaný premiér Dacian Ciolos.



Odstúpenie Ciucu predĺži politickú krízu v Rumunsku, ktorá pretrváva od začiatku septembra, keď vtedajší liberálny premiér Florin Citu odvolal z funkcie ministra spravodlivosti Steliana Iona z USR za to, že nepodpísal program na rozvoj regionálnej infraštruktúry. USR následne odišla z koalície z dôvodu údajného premiérovho diktátorského správania. Parlament potom 5. októbra vyslovil nedôveru vláde v hlasovaní, ktoré iniciovali opoziční sociálni demokrati a podporila ich aj USR. Politická kríza sa navyše prehlbuje v čase, keď Rumunsko čelí ďalšej vlne pandémie koronavírusu.