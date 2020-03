Dočasný rumunský premiér Orban pôjde do dobrovoľnej izolácie

Bukurešť 13. marca (TASR) - Dočasný rumunský premiér a šéf Národnej liberálnej strany (PNL) Ludovic Orban pôjde do dobrovoľnej izolácie po tom, ako prišiel do kontaktu s jedným zo senátorov z jeho strany, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza novým koronavírusom. Orban to oznámil v piatok, informovala agentúra Reuters.



Očakávalo sa, že Orban sa zúčastní na konzultáciách s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom v rámci nového pokusu vytvoriť vládu, ktorú by budúci týždeň schválil parlament.



Dočasný premiér, jeho kabinet a vedenie PNL pôjdu do karantény a podrobia sa testom.



Dezignovaný rumunský premiér Florin Citu sa vo štvrtok vzdal mandátu na vytvorenie vlády. Citu, ktorý pôsobil ako minister financií, dostal od Iohannisa poverenie na zostavenie vlády 27. februára, po tom, ako parlament vyslovil nedôveru Orbanovej vláde, ktorá bola pri moci len tri mesiace.



Meno nového kandidáta na funkciu premiéra má prezident oznámiť po rokovaniach s hlavnými politickými stranami.



Podľa rumunskej ústavy má prezident právo rozpustiť parlament až po dvoch neúspešných pokusoch o vytvorenie novej vlády v priebehu nasledujúcich 60 dní.



Rumunsko má nateraz 59 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V snahe zastaviť alebo spomaliť jeho šírenie už v krajine zavreli školy, zakázali zhromaždenia viac ako sto ľudí a sprísnili hraničné kontroly, pripomína agentúra AFP.