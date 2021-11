Dosiaľ znepriatelení socialisti a liberáli smerujú do spoločnej vlády

Bukurešť 19. novembra (TASR) - Rumunská Národná liberálna strana (PNL) a Sociálnodemokratická strana (PSD) – doposiaľ znepriatelené politické subjekty – smerujú od štvrtka k vytvoreniu vládnej koalície. Výsledok ich rokovaní je však aj po piatku neistý, informoval spravodajský web Romania Insider.



Vládny kabinet má dopĺňať Demokratická maďarská koalícia v Rumunsku (UDMR). Líder sociálnych demokratov Marcel Ciolacu vyjadril presvedčenie, že nová vláda dostane dôveru parlamentu v priebehu týždňa. Podľa agentúry Agerpres však upozornil, že ak UDMR od rokovaní odstúpi, to isté urobí aj jeho strana, keďže necíti mandát byť vo vláde iba s liberálmi.



Program novej vlády i rozdelenie ministerstiev závisí od toho, kto sa stane premiérom. Na tomto kľúčovom poste sa zatiaľ najsilnejšie strany nedohodli. Liberál Florin Citu, ktorý v októbri ako premiér prehral hlasovanie o dôvere v parlamente, pripustil, že jeho strana bude vo vláde slabším partnerom socialistov. Zároveň navrhol, aby PNL obsadila kreslo premiéra dočasným ministrom obrany Nicolae Ciucom.



V priebehu tohto týždňa sa hlavné strany dohodli na tom, že premiérsky post bude medzi nimi rotovať v polročných intervaloch až do volieb v roku 2024. Citu požaduje, aby bol Ciuca predsedom vlády v prvom kole. Rovnakú požiadavku pre seba však majú aj sociálni demokrati, pričom na poste premiéra odmietajú Ciucu.



Počet ministerstiev si majú strany rozdeliť na základe počtu poslancov v parlamente. Sociálni demokrati by v tomto meradle mali mať navrch, poznamenala agentúra Reuters.



Rumunsko sa ocitlo vo vládnej kríze v septembri, keď premiér Citu odvolal z funkcie ministra spravodlivosti z progresivistickej strany USR Plus Steliana Iona. Táto strana následne odišla z koalície, obviňujúc premiéra z diktátorského správania. Parlament potom 5. októbra vyslovil nedôveru vláde v hlasovaní, ktoré iniciovali sociálni demokrati a podporila ho aj USR Plus.