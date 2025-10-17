< sekcia Zahraničie
Rumunskí hasiči vyzdvihli telo tretej obete výbuchu v obytnej budove
Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy.
Autor TASR
Bukurešť 17. októbra (TASR) - Rumunským hasičom v Bukurešti sa v piatok večer podarilo vyzdvihnúť aj telo tretej obete, ktorá zahynula pri výbuchu v obytnej budove, informovala tlačová kancelária rumunského Inšpektorátu pre núdzové situácie (ISUBIF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Agerpres.
Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti prišli v piatok o život traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. Polícia momentálne prípad vyšetruje pod dohľadom prokuratúry.
Podľa vyhlásenia plynárenskej spoločnosti Distrigaz Sud zásahové tímy vo štvrtok zastavili dodávku plynu do budovy a zamestnanci spoločnosti následne zapečatili pripojovací ventil. V piatok ráno po ďalšom hlásení o zápachu plynu však zistili, že pečať bola narušená.
Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi zostali poškodené. Explózia rozbila okná na budove neďalekej strednej školy, informoval spravodajský portál Hotnews.ro.
Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti prišli v piatok o život traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. Polícia momentálne prípad vyšetruje pod dohľadom prokuratúry.
Podľa vyhlásenia plynárenskej spoločnosti Distrigaz Sud zásahové tímy vo štvrtok zastavili dodávku plynu do budovy a zamestnanci spoločnosti následne zapečatili pripojovací ventil. V piatok ráno po ďalšom hlásení o zápachu plynu však zistili, že pečať bola narušená.
Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi zostali poškodené. Explózia rozbila okná na budove neďalekej strednej školy, informoval spravodajský portál Hotnews.ro.