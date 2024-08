INFLUENCER V PROBLÉMOCH: Andrewa Tatea poslali do domáceho väzenia

Bukurešť 22. augusta (TASR) — Britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana opäť zadržali v Rumunsku, kde sú okrem iného obvinení z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a založenia zločineckej skupiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie jeho právnika na sociálnej sieti.



Bratov Tateovcov zadržali v stredu večer spolu so štyrmi ďalšími Rumunmi. Oboch vypočúvali v noci na štvrtok v sídle Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) v Bukurešti, uviedla rumunská agentúra Mediafax s odvolaním sa na ich právnika. Ten dôvody ich nového zatknutia nekomentoval.



Zástupcovia DIICOT požadovali pre Tateovcov väzbu na ďalších 30 dní. Súd rozhodol, že Andrew Tate pôjde na toto obdobie do domáceho väzenia, jeho bratovi bol nariadený úradný dohľad.



Pracovníci DIICOT v stredu prehľadali štyri Tateove domy v Bukurešti a okolí.



Andrewa Tatea a jeho brata Tristana prvýkrát zatkli spolu s dvoma Rumunkami 30. decembra 2022 neďaleko Bukurešti. O tri mesiace neskôr ich z policajnej väzby presunuli do domáceho väzenia. Štvoricu obvinili zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a založenia zločineckého gangu, ktorý sexuálne zneužíval mladé ženy a nútil ich účinkovať v komerčne distribuovaných pornografických videách. Od augusta 2023 boli na slobode, mohli sa však pohybovať iba po Bukurešti a susednej župe Ilfov.



Bratov Tateovcov znova zatkli 12. marca 2024, tentoraz na základe dvoch európskych zatykačov vydaných vo Veľkej Británii za prípady sexuálneho napadnutia z rokov 2012 – 2015.



Hoci prokuratúra vypracovala obžalobu už v júni 2023 a bukureštský súd pripustil žalobu 26. apríla, súdne pojednávanie sa stále nezačalo.



Andrew Tate žije v Rumunsku od roku 2017. Na sociálnej sieti X, kde propaguje luxusný životný štýl, má vyše deväť miliónov sledovateľov. Pre mizogýnne názory a nenávistné prejavy mu zakázali prístup na rôzne sociálne platformy.