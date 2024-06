Rumunský prezident prehovorí o svojej kandidatúre na šéfa NATO

Bukurešť 19. júna (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis plánuje vo štvrtok vyhlásenie v spojitosti so svojou kandidatúrou na posť generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Viac o NATO zajtra. Tieto záležitosti najskôr predstavím Najvyššej rade pre národnú bezpečnosť (CSAT), následne verejnosti," povedal Iohannis.



Prípadné stiahnutie jeho kandidatúry by otvorilo cestu pre holandského premiéra Marka Rutteho. Toho na post šéfa NATO verejne podporilo viacero krajín vrátane Británie, Francúzska, Nemecka aj Turecka. V utorok mu vyjadrili podporu aj Slovensko a Maďarsko.



Iohannis (65) svoju kandidatúru oznámil v marci. Sľúbil, že do Severoatlantickej aliancie prinesie "obnovenie perspektívy" ako zástupca členskej krajiny z východného krídla. Pri tejto príležitosti uviedol, že pre Rumunsko, ktoré sa pripojilo k NATO v roku 2004, nastal čas, aby prevzalo ešte väčšiu zodpovednosť v rámci euroatlantického vedenia.



Mandát súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga sa končí v októbri. Bývalý nórsky premiér tento post zastáva od roku 2014 a jeho pôsobenie bolo viackrát predĺžené – naposledy vlani v júli z dôvodu konfliktu na Ukrajine.



Členské krajiny NATO prijímajú rozhodnutia konsenzom, preto kandidát na najvyššiu politickú funkciu v rámci Aliancie potrebuje podporu všetkých 32 členov.