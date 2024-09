Rumunsko mení názor a do Európskej komisie chce poslať R. Minzatuovú

Brusel/Bukurešť 2. septembra (TASR) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu v pondelok oznámil, že do Európskej komisie (EK) jeho vláda nominuje Roxanu Minzatuovú. Doterajším nominantom Bukurešti bol podpredseda Európskeho parlamentu z tábora socialistov Victor Negrescu. Na správu tlačovej agentúry Agerpres upozornil spravodajca TASR.



Ciolacu podľa agentúry Agerpres potvrdil, že po stretnutí v parlamente s poslancami Sociálnodemokratickej strany (PSD) sa chystá do vlády a oficiálne predloží nomináciu Minzatuovej do eurokomisie. Dodal, že v tomto smere bude pokračovať v diskusiách s predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyenovou, aby sa krajine podarilo získať čo najlepšie portfólio.



Von der Leyenová dala členským štátom EÚ termín do 30. augusta na nominácie eurokomisárov a eurokomisárok, Rumunsko ešte koncom augusta do tejto pozície navrhlo bývalého ministra pre záležitosti EÚ a súčasného podpredsedu europarlamentu Victora Negresca.



Ciolacu spresnil, že predsedníčka EK nevymenuje žiadneho eurokomisára, kým s ním neabsolvuje rozhovor, pričom s Minzatuovou už hovorila v nedeľu (1.9.) a podľa premiéra mala na ňu "len slová chvály". Pripomenul, že Minzatuová nemá "politický životopis", ale skôr "pôsobivý profesionálny životopis".



Roxana Minzatuová (44) bola od septembra 2015 do januára 2016 šéfkou Národnej agentúry pre verejné obstarávanie. V roku 2016 bola zvolená do Poslaneckej snemovne a v roku 2019 dostala vo vláde ministerské kreslo pre správu európskych fondov. V roku júni 2024 sa stala poslankyňu Európskeho parlamentu.



Negrescu, ako pôvodný nominant vlády, sa pre rumunské médiá vyjadril, že rešpektuje, že von der Leyenová chce mať rodovo čo najviac vyváženú eurokomisiu. S novou rumunskou nomináciou môže mať budúca exekutíva EÚ zloženie v podobe desiatich žien a 17 mužov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)