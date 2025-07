Rumunsko nakúpi izraelské systémy protivzdušnej obrany za dve miliardy

Bukurešť 22. júla (TASR) - Rumunsko nakúpi od izraelskej spoločnosti Rafael Advanced Defense Systems šesť systémov protivzdušnej obrany krátkeho a veľmi krátkeho dosahu v celkovej hodnote viac ako dve miliardy eur. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Nákup je súčasťou rámcovej dohody so spoločnosťou Rafael, ktorej najznámejším produktom je izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola určený na ničenie rakiet krátkeho doletu. Na základe sedemročného kontraktu musí rumunská vláda so spoločnosťou uzavrieť ešte tri ďalšie nákupy.



Cieľom dohody, ktorú rumunský parlament schválil v roku 2020, je „vybaviť armádu modernými zbraňovými systémami určenými na ochranu pred vzdušnými hrozbami vrátane bezpilotných lietadiel a riadených striel“, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany.



AFP pripomína, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu strategický význam Rumunska významne vzrástol. Na jeho územie tiež pravidelne dopadajú úlomky ruských dronov. Z týchto dôvodov sa vláda v Bukurešti snaží posilniť protivzdušnú obranu krajiny. Minulý rok podpísala so Spojenými štátmi dohodu o nákupe 32 stíhačiek F-35 za približne 5,5 miliardy eur.