Rumunsko nakúpi systémy protivzdušnej obrany Mistral

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rumunsko má s Ukrajinou približne 650-kilometrovú hranicu a od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 drony viackrát narušili jeho vzdušný priestor.

Autor TASR
Bukurešť 27. novembra (TASR) - Rumunské ministerstvo obrany uzavrelo v utorok dohodu s francúzskym rezortom obrany o nákupe systémov protivzdušnej obrany Mistral v hodnote viac ako 626 miliónov eur. Ide o súčasť spoločnej európskej iniciatívy, do ktorej sú zapojené aj Belgicko, Cyprus, Estónsko a Maďarsko, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a spravodajského portálu Romania Journal.

Ministerstvo uviedlo, že v rámci dohody nakúpi 231 prenosných systémov protivzdušnej obrany (MANPADS) Mistral, 934 rakiet, výcvikové služby, simulátor a logistickú podporu. Rumunský parlament kúpu odobril ešte v roku 2022. Dátum dodania nie je zatiaľ známy.

Portál Romania Journal uvádza, že systémy Mistral sú určené najmä na ochranu vojakov, strategických cieľov a armádnych vozidiel pred helikoptérami, dronmi alebo inými nízko letiacimi objektami.

Rumunsko má s Ukrajinou približne 650-kilometrovú hranicu a od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 drony viackrát narušili jeho vzdušný priestor. Rumunskú protivzdušnú obranu v súčasnosti tvoria stíhačky F-16, systémy Patriot a HIMARS, juhokórejské rakety Chiron a nemecké protilietadlové systémy Gepard.
