Rumunsko: NATO musí koordinovane reagovať na prenikajúce ruské drony

Bukurešť 18. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia musí začať rozhodným a koordinovaným spôsobom reagovať na incidenty s ruským raketami alebo dronmi vypálenými na Ukrajinu, ktoré vstúpia do vzdušného priestoru NATO. V stredu na to vyzval rumunský minister obrany Angel Tilvar, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



V Bukurešti sa v stredu zišli predstavitelia rezortov obrany členských krajín ležiacich na východnom krídle Aliancie, známych aj ako Bukureštská deviatka (B9). Tieto štáty opakovane tvrdia, že ruské aktivity v regióne Čierneho mora a okolí sú zdrojom hlbokých obáv.



Začiatkom septembra zaznamenali Rumunsko i Lotyšsko narušenie svojich vzdušných priestorov ruskými dronmi. To podnietilo predstaviteľov apelovať na prijatie opatrení s cieľom spoločne čeliť ruským preniknutiam.



Ukrajina minulý týždeň obvinila Rusko, že použilo strategické bombardéry na podniknutie zásahov na civilné plavidlo, ktoré prevážalo obilie vo vodách Čierneho mora neďaleko Rumunska.



Rumunský minister Tilvar pred novinármi zopakoval, že krajiny B9 sú hlboko znepokojené opakovanými vpádmi ruských bezpilotných lietadiel a rakiet do vzdušného priestoru NATO v Poľsku, Rumunsku a Lotyšsku. Znepokojenie podľa neho vyvoláva aj eskalácia napätia vo východnom krídle Aliancie.



"Preto je potrebná rázna a koordinovaná reakcia na úrovni spojencov, ako aj čo najskoršie presadenie rotačného modelu protivzdušnej obrany a integrovaného protiraketového systému," vyhlásil Tilvar.



Námestník poľského ministra obrany Pavel Zalewski v stredu povedal, že na októbrovom ministerskom stretnutí NATO sa bude musieť musieť riešiť ničenie bezpilotných lietadiel vstupujúcich do vzdušného priestoru spojencov. "Máme potvrdené hybridné útoky na spojencov, ako aj účasť Bieloruska na aktivitách Ruska," dodal.



Rumunsko má s Ukrajinou hranicu dlhú 650 kilometrov. Úlomky ruských dronov minulý rok opakovane zablúdili na jeho územie. Rumunské územia taktiež leží neďaleko ukrajinských prístavov na Dunaji, ktoré sú častým cieľom ruských útokov.