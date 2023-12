Rumuni poslali nelegálny odpad zo štyroch krajín EÚ z hranice naspäť

Bukurešť 11. decembra (TASR) - Úrady v župách Arad a Bihor na západe Rumunska zablokovali vstup pre 14 kamiónov so 190 tonami odpadu z Dánska, Nemecka, Rakúska a Holandska. Mal byť vyložený vo firmách v Rumunsku, pričom podľa úradov tieto prevozy boli ilegálne. V pondelok to oznámila pohraničná polícia v Arade, na ktorú sa odvolala rumunská tlačová agentúra Agerpres.



Štrnásť kamiónov preverovali na colniciach Nadlak II. a Borš II., pričom 13 vodičov boli Rumuni a jeden Čech. Podľa sprievodných dokladov oficiálne prevážali oblečenie, nábytok, elektrické prístroje a prístroje do domácnosti.



Pohraničná polícia pre podozrenia o zákonnosti prevážaných tovarov požiadala o pomoc environmentálnu políciu v župách Bihor a Arad.



Kamióny v skutočnosti viezli 189.141 kilogramov odpadu bez dokladov o zákonnom dovoze, informovala pohraničná polícia v Arade. Rumunské úrady kamióny vrátili do krajín, kde bol odpad naložený.