Rumunsko od USA nakúpi stíhačky za 6 miliárd dolárov

Bukurešť 21. novembra (TASR) - Rumunsko vo štvrtok podpísalo dohodu s USA na kúpu 32 stíhačiek F-35. Ide o najdrahší vojenský nákup tejto členskej krajiny NATO v hodnote približne 6,5 miliardy dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rumunský premiér Marcel Ciolacu pri slávnostnom podpise vyhlásil, že stíhačky "výrazne posilnia" obranné kapacity Rumunska. "Súčasná geopolitická situácia, žiaľ, poukazuje na akútnu potrebu dôveryhodných odstrašujúcich a obranných prostriedkov, a to tak na spojeneckej, ako aj na národnej úrovni," zdôraznil.



Rozhodnutie Bukurešti vyzdvihla aj americká veľvyslankyňa v Rumunsku Kathleen Kavalecová, ktorá povedala, že to "výrazne prispeje... ku kolektívnej bezpečnosti". Ministerstvo zahraničných vecí USA už v septembri avizovalo schválenie predaja lietadiel F-35 a súvisiaceho vybavenia. Východoeurópska krajina priamo susediaca s Ukrajinou prvé lietadlá z tejto dohody dostane začiatkom budúceho desaťročia.



Podľa výrobcu stíhačiek, spoločnosti Lockheed Martin, je v súčasnosti v prevádzke po celom svete vyše 1000 týchto lietadiel, ktoré chránia vzdušný priestor v štátoch ako Nemecko, Poľsko či Fínsko.



Rumunsko koncom septembra podpísalo so Spojenými štátmi aj dohodu o pôžičke vo výške 920 miliónov dolárov na modernizáciu vojenských kapacít. Krajina tiež chce zvýšiť výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z minuloročných 1,6 percenta.