V Rumunsku oddnes platí povinná hospitalizácia a karanténa pacientov

Bukurešť 21. júla (TASR) - V Rumunsku začal v utorok platiť zákon, na základe ktorého môžu úrady pacientom infikovaným novým druhom koronavírusu nariadiť povinnú hospitalizáciu či samoizoláciu. Píše o tom agentúra Reuters.



Až do júla kabinet rumunského premiéra Ludovica Orbana bojoval s pandémiou prostredníctvom série opatrení týkajúcich sa povinnej hospitalizácie infikovaných či izolovania ľudí, ktorí mohli prísť s koronavírusom SARS-CoV-2 do kontaktu.



Ústavný súd však 2. júla rozhodol, že vláda nemôže takýmto spôsobom vynucovať povinnú hospitalizáciu, izoláciu či karanténu, ale iba prostredníctvom zákona schváleného parlamentom. Zákon, ktorý prešiel v parlamente v zrýchlenom konaní, vypĺňa toto doterajšie legislatívne vákuum.



"Od zajtra tu máme zákon, môžeme hospitalizovať a izolovať. Ak tieto páky použijeme, môžeme znížiť počet infikovaných," povedal v pondelok minister zdravotníctva Nelu Tataru vo vysielaní súkromnej televízie Digi 24.



Tataru tiež uviedol, že Rumunsko môže v nasledujúcich dňoch zaznamenať denný prírastok nakazených o viac ako 1000 prípadov. Vláda preto bude môcť nariadiť karanténu v konkrétnych ohniskách nákazy, napríklad v určitých podnikoch alebo štvrtiach.



Na vlastnú žiadosť a navzdory nesúhlasu lekárov opustilo rumunské nemocnice v období medzi 2. a 20 júlom približne 972 ľudí. Zhruba 3680 infikovaných nebolo hospitalizovaných vôbec.



Do pondelka Rumunsko podľa agentúry Reuters zaznamenalo 38.139 nakazených a 2038 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Doposiaľ sa uzdravilo 22.747 ľudí.