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Rumunsko odpálilo úlomky zrejme ruského dronu
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou viac ako 600-kilometrovú hranicu. Ruské drony jeho vzdušný priestor narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už najmenej 29-krát.
Autor TASR
Bukurešť 30. júna (TASR) - Rumunské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdené v dedine Rachelu neďaleko hraníc s Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou viac ako 600-kilometrovú hranicu. Ruské drony jeho vzdušný priestor narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už najmenej 29-krát. Pätnásť z nich zaznamenali tento rok.
Koncom mája ruský dron narazil do strechy bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou viac ako 600-kilometrovú hranicu. Ruské drony jeho vzdušný priestor narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už najmenej 29-krát. Pätnásť z nich zaznamenali tento rok.
Koncom mája ruský dron narazil do strechy bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.