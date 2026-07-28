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Rumunsko odstaví jeden jadrový reaktor pre nízku hladinu Dunaja
Chce predísť poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky na najnižšiu úroveň za tri desaťročia.
Autor TASR
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Bukurešť 28. júla (TASR) - Rumunsko od utorka preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišlo poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky na najnižšiu úroveň za tri desaťročia. Oznámilo to v pondelok rumunské ministerstvo hospodárstva, informuje TASR podľa agentúr Reuters a Agerpres.
Štátna spoločnosť Nuclearelectrica prevádzkuje dva 706-megawattové reaktory, ktoré vyrábajú približne pätinu elektriny v krajine. Ministerstvo uviedlo, že maximálna spotreba elektriny tento týždeň sa odhaduje na 7300 MW, kým domáca produkcia dosiahne 4300 MW a chýbajúce množstvo sa bude musieť doviezť.
Nuclearelectrica spresnila, že blok 1 jadrovej elektrárne Cernavoda riadene odstavia v utorok dopoludnia a odpoja ho od národnej elektrickej siete. Dôvodom je "veľmi nízka, bezprecedentná hladina Dunaja spôsobená vážnym suchom". Stane sa tak v súlade s postupmi a normami jadrovej bezpečnosti platnými pre takéto prípady.
Predpoveď rumunského hydrologického úradu na tento týždeň ukazuje, že prietok Dunaja pri vstupe do krajiny sa zníži na 1600 kubických metrov za sekundu, čo je výrazne pod viacročným priemerom pre júl (4700 m3/s) a august (4300 m3/s). Najnižší prietok bol zaznamenaný v roku 1985 na úrovni 1400 m3/s.
Štátna spoločnosť Nuclearelectrica prevádzkuje dva 706-megawattové reaktory, ktoré vyrábajú približne pätinu elektriny v krajine. Ministerstvo uviedlo, že maximálna spotreba elektriny tento týždeň sa odhaduje na 7300 MW, kým domáca produkcia dosiahne 4300 MW a chýbajúce množstvo sa bude musieť doviezť.
Nuclearelectrica spresnila, že blok 1 jadrovej elektrárne Cernavoda riadene odstavia v utorok dopoludnia a odpoja ho od národnej elektrickej siete. Dôvodom je "veľmi nízka, bezprecedentná hladina Dunaja spôsobená vážnym suchom". Stane sa tak v súlade s postupmi a normami jadrovej bezpečnosti platnými pre takéto prípady.
Predpoveď rumunského hydrologického úradu na tento týždeň ukazuje, že prietok Dunaja pri vstupe do krajiny sa zníži na 1600 kubických metrov za sekundu, čo je výrazne pod viacročným priemerom pre júl (4700 m3/s) a august (4300 m3/s). Najnižší prietok bol zaznamenaný v roku 1985 na úrovni 1400 m3/s.