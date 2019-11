Rumunský parlament vyslovil dôveru centristickej vláde L. Orbana

Bukurešť 4. novembra (TASR) - Rumunský parlament vyslovil v pondelok dôveru centristickej vláde premiéra Ludovica Orbana. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej by sa teraz mohli skončiť mesiace politickej neistoty a nový premiér by mohol nominovať zástupcu krajiny do Európskej komisie.



Celkovo 240 poslancov z 465-členného parlamentu schválilo menšinovú vládu Orbana, šéfa Národnej liberálnej strany (PNL). Na vyslovenie dôvery bolo potrebných 233 hlasov, uviedla agentúra Reuters.



Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril Orbana zostavením novej vlády v polovici októbra po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde vedenej sociálnodemokratickou premiérkou Vioricou Dancilaovou.



Tá o svoje politické prežitie bojovala od augusta, keď jej Sociálnodemokratická strana (PSD) prišla o podporu svojho koaličného partnera. Dancilaovej vláda čelila protestom v súvislosti s kontroverznými súdnymi reformami a neúspešným bojom proti korupcii, pripomína AFP.