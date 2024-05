Rumunsko pátra po troch námorníkoch potopenej lode v Čiernom mori

Bukurešť 18. mája (TASR) - Rumunské záchranné tímy v sobotu pátrajú po troch nezvestných členoch posádky nákladnej lode, ktorá sa potopila pri pobreží Čierneho mora. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Záchranné koordinačné stredisko námorného úradu (MRCC) uviedlo, že veľmi skoro ráno v sobotu bolo informované, že loď Mohammad Z plaviaca sa pod vlajkou Tanzánie sa potopilo asi 26 námorných míľ od rumunskej dediny Sfantu Gheorghe pri ústí Dunaja do Čierneho mora.



MRCC, hraničná polícia a dve obchodné plavidlá sa zapojili do pátracích a záchranných prác. Mohammad Z mala na palube jedenásť členov posádky, deväť Sýrčanov a dvoch Egypťanov.



"Osem z nich zachránilo komerčné plavidlo Michel, ktoré bola najbližšie k miestu nehody," uviedol námorný úrad vo vyhlásení. Nezvestní sú sýrskej národnosti. Úrad uviedol, že nie je jasné, prečo sa loď potopila.



Čierne more je kľúčové pre prepravu obilnín, ropy a ropných produktov. Zdieľajú ho Bulharsko, Rumunsko, Gruzínsko a Turecko, ako aj Ukrajina a Rusko.



Od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ohrozujú plavbu míny. Rumunské, bulharské a turecké vojenské potápačské tímy zneškodňujú tie, ktoré sa dostali do ich vôd.