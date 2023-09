Rumunsko plánuje kúpiť od USA 48 stíhačiek F-35

Bukurešť 26. septembra (TASR) - Rumunsko plánuje kúpiť od Spojených štátov 48 kusov stíhačiek F-35, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Rumunské ministerstvo obrany požiadalo v utorok parlament o schválenie kúpy najskôr 32 stíhačiek v hodnote 6,5 miliardy dolárov. Zvyšné stroje majú byť zaobstarané neskôr.



Podľa rumunských médií ide o najdrahších nákup zbraní v dejinách rumunských ozbrojených síl. Nákupná cena zahŕňa aj logistickú podporu, špeciálny výcvik pre pilotov a muníciu.



Rumunská Najvyššia rada pre národnú bezpečnosť (CSAT) v apríli tohto roka rozhodla o kúpe týchto stíhačiek, no neuviedla vtedy žiadne čísla.



Rumunsko je členskou krajinou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie a na severe a východe hraničí s Ukrajinou, kam vlani vo februári vpadli ruské vojská.



Vlani v novembri Rumunsko uzatvorilo dohodu s Nórskom o nákupe 32 už použitých stíhačiek F-16, čím sa rumunská letka týchto strojov takmer strojnásobí. Tieto lietadlá by mali do Rumunska z Nórska postupne doraziť počas nasledujúcich troch rokov. Prvé z nich prídu už tento rok. Rumunsko má v súčasnosti 17 stíhačiek F-16, ktoré kúpilo z druhej ruky od Portugalska, pripomína DPA.



NATO na rumunskej leteckej základni Fetesti plánuje poskytovať výcvik na stíhačkách F-16 pilotom z Ukrajiny i iných krajín.