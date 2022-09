Rumunsko plánuje kúpiť turecké drony Bayraktar

Bukurešť 1. septembra (TASR) – Rumunsko plánuje zakúpiť tri bezpilotné lietadlové systémy od tureckej firmy Baykar, a to spolu s logistickou podporou za odhadovaných 300 miliónov dolárov. Oznámilo to vo štvrtok rumunské ministerstvo obrany, informovala agentúra Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že požiadalo o súhlas parlamentu so začatím verejného obstarávania týkajúceho sa troch systémov Bayraktar TB2, pozostávajúcich z celkovo 18 dronov, pre rumunské pozemné sily. Proces by sa podľa predstáv rezortu mal začať tento rok v rámci cieľov NATO a v závislosti od možností financovania.



Rumunsko, ktoré je členom NATO od roku 2004, chce budúci rok zvýšiť svoje výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu namiesto súčasných dvoch percent. Prezident Klaus Iohannis to ohlásil v marci ako krok v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.



Krajina, ktorá má 650-kilometrovú hranicu s Ukrajinou, bude na svojom území hostiť americký systém obrany proti balistickým strelám. V Rumunsku je tiež umiestnená stála bojová skupina Severoatlantickej aliancie, približuje Reuters.



Rumunská vláda tento rok schválila nákup 32 použitých stíhačiek F-16 od Nórska. Plánuje tiež nákup a renováciu vojenských lodí.



Ozbrojené drony TB2 sú veľmi "populárne" na Ukrajine, kde pomáhajú ničiť ruské delostrelecké systémy a obrnené vozidlá, píše Reuters. Tieto turecké systémy boli použité aj v konfliktoch v Sýrii, Iraku, Líbyi a Náhornom Karabachu.