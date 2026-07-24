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Rumunsko po prvýkrát zostrelilo dron vo svojom vzdušnom priestore
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor.
Autor TASR
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Bukurešť 24. júla (TASR) - Rumunsko v piatok zostrelilo stíhačkou F-16 po prvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru. Na sociálnej sieti X o tom informoval rumunský prezident Nicušor Dan, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Agerpres.
„Dnes ráno okolo 11.00 h (10.00 h SELČ, pozn. TASR) rumunský pilot v stíhačke F-16 zostrelil dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru našej krajiny,“ napísal rumunský prezident na sieti X.
„Oblasť bola neobývaná, takže pilot mohol strieľať bez akéhokoľvek rizika. V súčasnosti tímy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú v oblasti, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente,“ doplnil.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor.
Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
„Dnes ráno okolo 11.00 h (10.00 h SELČ, pozn. TASR) rumunský pilot v stíhačke F-16 zostrelil dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru našej krajiny,“ napísal rumunský prezident na sieti X.
„Oblasť bola neobývaná, takže pilot mohol strieľať bez akéhokoľvek rizika. V súčasnosti tímy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú v oblasti, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente,“ doplnil.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor.
Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.