Rumunsko poprelo, že ruská raketa preletela nad jeho územím

Bukurešť 10. februára (TASR) - Rumunsko v piatok poprelo, že ruské rakety preleteli nad jeho územím. Kyjev totiž predtým oznámil, že dve ruské rakety prenikli do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a smerovali na Ukrajinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Rumunsko je členom Severoatlantickej aliancie (NATO).



Prieskumný systém rumunských vzdušných síl spozoroval "letecký cieľ odpálený z lode Ruskej federácie v Čiernom mori, ktorý však v žiadnom prípade nepreťal vzdušný priestor Rumunska", uviedlo tamojšie ministerstvo obrany.



Podľa rumunského ministerstva bola ruská raketa odpálená z lode neďaleko Krymského polostrova v piatok predpoludním a prenikla do vzdušného priestoru Moldavska, potom vletela nad územie Ukrajiny, ale približne 35 kilometrov severovýchodne od hraníc Rumunska. To bol bod, v ktorom sa dráha "leteckého cieľa" dostala najbližšie k hraniciam Rumunska, ako zachytil radar.



Moldavské ministerstvo už potvrdilo, že ruská raketa narušila v piatok dopoludnia moldavský vzdušný priestor, a okamžite bol predvolaný ruský veľvyslanec, pripomenul webový portál britského denníka The Guardian.



Moldavské ministerstvo tiež uviedlo, že "ostro odsudzuje narušenie svojho vzdušného priestoru", a vyzvalo Moskvu, aby "prestala s vojenskou agresiou voči svojej susednej krajine".