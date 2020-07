Rumunsko pre nárast nakazených sprísnilo obmedzenia

Bukurešť 30. júla (TASR) - Rumunsko prijalo v stredu nové opatrenia na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu. Okrem iného sa tamojším barom a reštauráciám skrátia otváracie hodiny a nosiť rúška na tvár bude povinné aj v niektorých preplnených vonkajších priestoroch. Tamojšia vláda sa obmedzenia rozhodla zaviesť pre značný nárast nakazených, ku ktorému dochádza v ostatnom čase, informovala agentúra AFP.



V posledných ôsmich dňoch totiž v Rumunsku denne pribúdalo viac ako 1000 nových prípadov infekcie. V tejto krajine dosiaľ celkovo zaznamenali viac ako 48.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a 2269 súvisiacich úmrtí.



V Rumunsku aj doteraz platila povinnosť nosiť rúška v uzatvorených verejných priestoroch a reštaurácie a pohostinstvá mohli svojich zákazníkov obsluhovať len vo vonkajších priestoroch, napríklad na terasách, pričom pri jednom stole nesmeli sedieť viac než štyria ľudia. Teraz však vláda obmedzenia ešte rozšírila.



"Terasy obmedzia počet svojich zákazníkov na počet stoličiek," povedal rumunský premiér Ludovic Orban. Ďalej uviedol, že o tom, na ktorých vonkajších priestranstvách bude povinné nosiť rúška, rozhodnú príslušné miestne úrady. V tejto súvislosti zmienil miesta, akými sú trhoviská či nástupištia na železničných staniciach. Povinnosť nosiť rúško sa zároveň podľa jeho slov bude týkať aj detí starších ako päť rokov.



"Nachádzame sa v kritickej chvíli a opatrenia na ochranu obyvateľstva sú momentálne veľmi dôležité," povedal v stredu médiám na tlačovej konferencii rumunský prezident Klaus Iohannis. "Som presvedčený, že spoločne dokážeme túto pandémiu obstojne zvládnuť. Návrat k stavu núdze považujem za poslednú možnosť," dodal.



Agentúra AFP pripomína, že rumunské úrady uzavreli pre zvýšený výskyt koronavírusu ešte minulý týždeň viacero dedín i jedno mesto, pričom ľuďom až na malé výnimky zakázali do nich vstupovať alebo z nich naopak odchádzať.



Nárast nových prípadov nákazy časovo koliduje s legislatívnym vákuom, do ktorého sa rumunské úrady dostali po tom, ako tamojší ústavný súd 2. júla rozhodol, že nariadením povinnej hospitalizácie porušovali ľudské práva.



Rumunský parlament neskôr v júli prijal v zrýchlenom konaní zákon, ktorý úradom umožňuje nariadiť 48-hodinovú hospitalizáciu osobám s pozitívnym testom na koronavírus, a to aj v prípade, že nevykazujú nijaké príznaky nákazy.



Medzitým, v období tzv. legislatívneho vákua trvajúceho od 2. do 20. júla, však mohli rumunské nemocnice aj napriek nesúhlasu lekárov opúšťať stovky infikovaných osôb.