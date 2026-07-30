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Rumunsko pre nízku hladinu Dunaja odstaví druhý jadrový reaktor
Dva 706-megawattové reaktory, ktoré vyrábajú približne pätinu elektriny v Rumunsku, využívajú na chladenie vodu z Dunaja.
Autor TASR
Bukurešť 29. júla (TASR) - Rumunsko zastaví od štvrtkového rána prevádzku druhého jadrového reaktoru pre nízku hladinu Dunaja. Oznámilo to v stredu rumunské ministerstvo energetiky. Blok 1 jadrovej elektrárne Cernavoda je preventívne odstavený z toho istého dôvodu už od utorka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dva 706-megawattové reaktory, ktoré vyrábajú približne pätinu elektriny v Rumunsku, využívajú na chladenie vodu z Dunaja. Hladina druhej najdlhšej rieky v Európe ale v niektorých úsekoch klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok a po sebe idúcich vĺn horúčav.
Štátna spoločnosť Nuclearelectrica, ktorá reaktory prevádzkuje, v stredajšom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na nepriaznivý vývoj podmienok na Dunaji bude blok 2 jadrovej elektrárne Cernavoda od štvrtka 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) riadene odstavený.
Prevádzka oboch reaktorov bude podľa spoločnosti zastavená v súlade s postupmi „platnými v prípadoch závažného sucha“. Prvýkrát sa podľa rumunských médií stane, že oba jadrové bloky budú súčasne vypnuté pre nízku hladinu Dunaja.
Rumunsko bude nútené pokryť energetický deficit zvýšením výroby v plynových elektrárňach a dovozom, najmä vo večerných hodinách, keď je spotreba najvyššia, avizoval úradujúci premiér Ilie Bolojan. V vejto súvislosti vyzval občanov i veľkých odberateľov, aby dbali na svoju spotrebu.
Aj v Maďarsku pre situáciu na Dunaji odstavili jeden zo štyroch blokov atómovej elektrárne Paks, ktorá je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v krajine. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti.
Dva 706-megawattové reaktory, ktoré vyrábajú približne pätinu elektriny v Rumunsku, využívajú na chladenie vodu z Dunaja. Hladina druhej najdlhšej rieky v Európe ale v niektorých úsekoch klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok a po sebe idúcich vĺn horúčav.
Štátna spoločnosť Nuclearelectrica, ktorá reaktory prevádzkuje, v stredajšom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na nepriaznivý vývoj podmienok na Dunaji bude blok 2 jadrovej elektrárne Cernavoda od štvrtka 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) riadene odstavený.
Prevádzka oboch reaktorov bude podľa spoločnosti zastavená v súlade s postupmi „platnými v prípadoch závažného sucha“. Prvýkrát sa podľa rumunských médií stane, že oba jadrové bloky budú súčasne vypnuté pre nízku hladinu Dunaja.
Rumunsko bude nútené pokryť energetický deficit zvýšením výroby v plynových elektrárňach a dovozom, najmä vo večerných hodinách, keď je spotreba najvyššia, avizoval úradujúci premiér Ilie Bolojan. V vejto súvislosti vyzval občanov i veľkých odberateľov, aby dbali na svoju spotrebu.
Aj v Maďarsku pre situáciu na Dunaji odstavili jeden zo štyroch blokov atómovej elektrárne Paks, ktorá je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v krajine. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti.