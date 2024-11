Rumunský premiér odstúpi z čela Sociálnodemokratickej strany

Bukurešť 25. novembra (TASR) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu v pondelok oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu Sociálnodemokratickej strany (PSD) po tom, čo sa mu v nedeľňajších prezidentských voľbách nepodarilo postúpiť do druhého kola. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Ciolacu zároveň uviedol, že vo funkcii predsedu rumunskej vlády zostane až do konca volebného obdobia. Parlamentné voľby sa budú v Rumunsku konať najbližšiu nedeľu.



Premiér ďalej dodal, že výsledok prvého kola prezidentských volieb sa nechystá nijakým spôsobom spochybňovať.



Prvé kolo prezidentských volieb sa v Rumunsku konalo v nedeľu. O priazeň viac než 18 miliónov voličov sa v prezidentských voľbách uchádzalo 13 kandidátov. Volebná účasť prekročila 52 percent.



Nezávislý krajne pravicový kandidát Calin Georgescu po sčítaní 99,9 percenta hlasov získal najviac, 22,9 percenta hlasov. Za ním skončila Elenou Lasconiová zo stredopravicovej Únie záchrany Rumunska (USR) s 19,17 percenta hlasov. Tesne predbehla Ciolaca zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) s 19,15 percenta hlasov. Podľa doterajších výsledkov by v ďalšom kole volieb 8. decembra mal Georgescu súperiť práve s Lasconiovou.



Odchádzajúci prezident Klaus Iohannis (65) po dvoch päťročných funkčných obdobiach už nemohol opätovne kandidovať. Počas svojho pôsobenia v tejto pozícii od roku 2014 upevnil prozápadnú orientáciu Rumunska, ale vyčítali mu malú dôraznosť v boji proti korupcii.



Rumunsko je poloprezidentská republika a prezident má významné politické právomoci. Podľa ústavy okrem iného určuje zahraničnú a vojenskú politiku, predsedá Najvyššej rade národnej obrany a podieľa sa na kontrole tajných služieb.