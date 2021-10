Rumunský prezident nominoval za nového premiéra Daciana Ciolosa

Bukurešť 11. októbra (TASR) – Rumunský prezident Klaus Iohannis nominoval v pondelok za nového premiéra Daciana Ciolosa, bývalého ministerského predsedu z rokov 2015-2017 a bývalého eurokomisára pre poľnohospodárstvo z rokov 2010-2014.



Informovali o tom tlačové agentúry AFP a DPA.



Ciolos, ktorý je lídrom reformistickej strany Únia záchrany Rumunska (USR) a v Európskom parlamente predsedá frakcii Obnovme Európu (RE), uviedol, že je nomináciou poctený.



„Naším cieľom je dostať Rumunsko z krízy, na to však potrebujeme veľkú zodpovednosť všetkých politických síl," vyhlásil Ciolos po oznámení nominácie.



Krajina sa dostala do politického chaosu minulý týždeň, keď vláde na čele s liberálnym premiérom Florinom Citom vyslovil v utorok parlament nedôveru. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, ako jeho vládu opustil jeden z koaličných partnerov, obviniac ho z „diktátorského prístupu".



Tým politickým subjektom bola práve umiernene pravicová strana USR. Opoziční sociálni demokrati zároveň kritizujú vládu za rastúcu chudobu aj štátny dlh.



Citu sa napriek tomu stále usiluje zostaviť novú koalíciu vytvorenú okolo jeho Národnej liberálnej strany (PNL), čo komplikuje snahy oponentov o prekonanie krízy s novým vedením.



Ciolos bude potrebovať na získanie premiérskej funkcie podporu parlamentnej väčšiny, čo na tamojšej rozdrobenej politickej scéne nebude jednoduchá úloha – dve strany už totiž signalizovali, že ho nepodporia.



Citu až do rozhodnutia parlamentu zostáva úradujúcim rumunským premiérom, ale s obmedzenými právomocami. Nemôže napríklad vydávať núdzové dekréty, čo je znepokojujúce vzhľadom na dramatický nárast počtu prípadov covidu v krajine.