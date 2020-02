Rumunský prezident poveril zostavením vlády odchádzajúceho premiéra

Bukurešť 6. februára (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril vo štvrtok odchádzajúceho premiéra Ludovica Orbana zostavením novej vlády. Správu priniesla agentúra Reuters.



Vláda Ludovica Orbana padla v stredu po neúspešnom hlasovaní o dôvere, ktoré iniciovala Sociálnodemokratická strana (PSD).



Iohannisov krok posúva Rumunsko o krok bližšie k predčasným voľbám. Tie by podľa odhadov mala vyhrať práve Orbanova Národná liberálna strana (PNL), ktorá v prieskumoch verejnej mienky dosahuje 47 percent.



Iohannis opakovane tvrdil, že poverenie zostaviť vládu odovzdá iba Orbanovi, ktorého pokus by mal byť v parlamente neúspešný. Po dvoch neúspešných pokusoch o zostavenie vlády v priebehu 60 dní má prezident právo vyhlásiť predčasné voľby.



"Opakovane som hovoril, že predčasné voľby sú mojou prvou voľbou. Je to správne rozhodnutie. Preto som požiadal Ludovica Orbana o zostavenie novej vlády," vyhlásil Iohannis.