Rumunský prezident vymenoval do funkcie premiéra Marcela Ciolacua

Bukurešť 13. júna (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu vymenoval do funkcie premiéra Marcela Ciolacua, lídra vládnucej koaličnej Strany sociálnych demokratov (PSD). K jeho vymenovanie došlo v súlade s koaličnou dohodou, podľa ktorej je post premiéra v tomto kabinete v záujme zaistenia politickej stability rotujúci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ľavicoví sociálni demokrati a stredopravá Národná liberálna strana (PVL) sformovali koncom roka 2021 koalíciu so stranou zastupujúcou maďarskú etnickú menšinu, Demokratickou úniou Maďarov v Rumunsku (UDMR). Koaličné strany sa pritom dohodli, že post premiéra bude rotovať medzi dvoma hlavnými stranami.



Predchádzajúci premiér Nicolae Ciuca z PVL rezignoval v pondelok.



"To, že sme tu, aby rotovali premiéri, poukazuje na novú úroveň zapojenia sa a vážnosti vládnucej koalície... Rumunom bola sľubovaná stabilita a stabilitu aj dostávajú," vyhlásil prezident Iohannis.



Reuters však pripomína, že prebiehajúce rokovania o postoch v kľúčových ministerstvách brzdia rozhodovanie vlády a prijímanie politických opatrení. Rumunsko je preto pozadu s reformami potrebnými na uvoľnenie peňazí z európskeho Plánu obnovy, ktoré sú kľúčové pre podporu ekonomického rastu tejto krajiny.



Nový premiér Ciolacua zapakoval svoj plán na to, aby parlament novú rumunskú vládu schválil už vo štvrtok.