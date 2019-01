Rozhodnutie ústavného súdu v Rumunsku môže zrušiť mnohé procesy

Predmetný súd v stredu rozhodol, že tajné zmluvy, ktoré v rokoch 2009 a 2016 podpísala rumunská prokuratúra s rozviedkou, sú protiústavné.

Bukurešť 18. januára (TASR) - Nedávne rozhodnutie rumunského ústavného súdu o nezákonnom získavaní dôkazov zo strany prokuratúry by mohlo viesť k zrušeniu množstva súdnych procesov, z ktorých mnohé súvisia s vraždami a detskou pornografiou. V piatok to vyhlásil bývalý predseda rumunského ústavného súdu Augustin Zegrean. Informovala o tom agentúra AP.



Predmetný súd v stredu rozhodol, že tajné zmluvy, ktoré v rokoch 2009 a 2016 podpísala rumunská prokuratúra s rozviedkou, sú protiústavné. Dohody prokuratúre umožňovali získavať dôkazový materiál z odpočúvania telefonátov a sledovania elektronickej komunikácie podozrivých osôb.



Podľa Zegreana môže toto rozhodnutie nepriaznivo ovplyvniť celý rad súdnych pojednávaní týkajúcich sa okrem iného prijímania úplatkov, pašovania narkotík, obchodovania s ľuďmi, vrážd a detskej pornografie. "Čo bude s ľuďmi, ktorí už sú vo výkone trestu? Pustíme ich na slobodu?" položil si v tomto kontexte Zegrean rečnícku otázku.



Rozhodnutie súdu je vnímané ako víťazstvo rumunskej vlády, ktorá sa ostro stavala proti daným praktikám prokuratúry. Súčasná rumunská vládna garnitúra prirovnávala odpočúvanie osôb podozrivých z korupcie, ktoré boli umožnené spomínanou dohodu, s aktivitami Securitate - obávanej tajnej služby z čias komunizmu.



Kritici rozhodnutia naopak obviňujú vládu z toho, že sa snaží chrániť skorumpovaných politikov a podrývať boj s korupciou.



Ústavný súd by mal svoje rozhodnutie bližšie objasniť budúci týždeň.