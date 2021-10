Rumunský Senát odmietol povinnosť preukazovať sa covidpasom

Bukurešť 27. októbra (TASR) - Rumunský Senát v stredu tesne zamietol návrh zákona, v súlade s ktorým by museli mať tzv. covidpasy zdravotníci, zamestnanci verejného sektora aj pracovníci veľkých súkromných firiem. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že návrh ešte môže do hry vrátiť dolná komora parlamentu.



Návrhu zákona, ktorý predstavili centristickí poslanci v snahe zvýšiť zaočkovanosť v krajine, chýbali na schválenie v hornej komore rumunského parlamentu len dva hlasy.



Rumunsko je v rámci EÚ krajinou s druhou najnižšou mierou vakcinácie. Zároveň pritom aktuálne čelí veľkému nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorý sa momentálne šíri v krajinách strednej a východnej Európy.



Ak by bol návrh zákona v parlamente prijatý, museli by sa zdravotníci aj zamestnanci zmienených firiem preukazovať potvrdením o tom, že sú buď zaočkovaní proti covidu, alebo toto ochorenie prekonali, alebo boli nedávno negatívne testovaní na koronavírus. V prípade nedodržiavania by zamestnávateľom hrozila pokuta a zamestnancom 30-dňová práceneschopnosť či dokonca prepustenie z práce.



Rumunská liberálna vláda, ktorej začiatkom októbra vyslovil parlament nedôveru a v súčasnosti ešte úraduje s obmedzenými právomocami, sprísnila od pondelka epidemiologické reštrikcie. Prístup na väčšinu verejných miest tak majú len ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo covid prekonali. Na zavedenie tzv. covidpasov však dočasná vláda potrebuje aj podporu parlamentu, uvádza Reuters.



Proti návrhu zákona hlasovala v Senáte opozičná ľavicová Sociálnodemokratická strana (PSD) a tiež nacionalistická Aliancia pre jednotu Rumunov (AUR). Viacerí z členov týchto strán sa pritom vyjadrili, že ak sa návrh prejde, napadnú ho na ústavnom súde ako diskriminačný.



Záujem Rumov o očkovanie proti covidu v októbri značne stúpol a dosiahol svoje maximá. Veľa Rumunov sa pre vakcináciu rozhodlo v reakcii na zavedenie reštrikcií, ako aj dramatický nárast počtu úmrtí ľudí nakazených covidom, uvádza Reuters. Agentúra dodáva, že v stredu nemala už žiadna z jednotiek intenzívnej starostlivosti v celej krajine kapacitu prijímať nových pacientov.