Covidová situácia v Rumunských nemocniciach je apokalyptická

Bukurešť 20. októbra (TASR) - Pandemická situácia v Rumunsku sa prudko zhoršuje - v stredu bola miera úmrtnosti na koronavírus (19,01 na milión obyvateľov) najvyššia spomedzi krajín celého sveta, vyplýva z údajov portálu Ourworldindata.org. Za uplynulých 24 hodín zomrelo v Rumunsku v súvislosti s koronavírusom 574 ľudí, čo je viac ako v celej EÚ za rovnaké obdobie, uviedla agentúra DPA.



Hodnota 14-dňovej incidencie - zhruba 859 novo nakazených denne - patrí tiež k najvyšším v EÚ.



Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 1799 pacientov, pričom mnohí sú umiestnení na chodbách nemocníc či v stanoch, keďže na JIS je k dispozícii len 1668 lôžok. Tridsať pacientov vo vážnom stave už z Rumunska previezli do Maďarska.



Bukureštská lekárka Victoria Aramaová označila aktuálnu situáciu za "apokalyptickú". Podľa lokálnych médií uviedla, že covidoví pacienti sa na chodbách nemocníc vzájomne odstrkujú, aby sa dostali ku kyslíkovým prístrojom. V univerzitnej klinike v hlavnom meste Rumunska nebolo istý čas miesto v márnici.



Kompletne zaočkovaných je len 34,8 percenta Rumunov, čo je jeden z najhorších údajov v EÚ. Čiastočne majú na to vplyv konšpiračné teórie šírené na internete a v televízii a tiež v rámci rumunskej pravoslávnej cirkvi, poznamenala DPA.



Prezident Klaus Iohannis v stredu večer po stretnutí s predstaviteľmi vlády oznámil, že od budúceho pondelka budú všade, vrátane škôl, trhov, v kinách či na uliciach, znova povinné rúška. Počas nočných hodín bude obmedzená mobilita občanov s výnimkou zaočkovaných ľudí alebo tých, čo idú do práce, vstup na rôzne podujatia bude povolený len pre držiteľov zelených pasov, informuje rumunská agentúra Agerpress.



"Pokiaľ nebudete všetci presvedčení, že je nutné, aby ste sa dali zaočkovať, musíme bohužiaľ zaviesť tieto obmedzenia, aby sme sa postarali o tých najzraniteľnejších," vyhlásil Iohannis.