Rumunsko sprísni letecké obmedzenia na hranici s Ukrajinou

Bukurešť 14. septembra (TASR) – Rumunsko vyhlásilo vo vzdušnom priestore na hranici s Ukrajinou ďalšie letové obmedzenia a predvolalo si ruského veľvyslanca po tom, ako na svojom území objavilo možné trosky ruských dronov. Vyplýva to zo štvrtkových vyhlásení rumunských ministerstiev obrany a zahraničných vecí, informuje TASR na základe spravodajských portálov denníka The Guardian a televízie Sky News.



V stredu na území Rumunska našli za uplynulý týždeň už tretí raz možné trosky ruských dronov. Prvé objavili minulý týždeň v stredu, druhý nález prišiel v sobotu.



Rumunský rezort diplomacie ruskému veľvyslancovi Valerijovi Kuzminovi vyjadril "dôrazný protest proti opätovnému narušeniu vzdušného priestoru Rumunska". Doplnil, že o incidentoch informoval spojencov v NATO.



Aktuálny nález trosiek hlásili po útoku ruských armádnych síl na ukrajinský prístav Izmajil, kde boli poškodené skladiská a zariadenie prístavu. Útoky ruských dronov iránskej výroby spôsobili aj požiar, ten však podľa vyjadrenia ukrajinských úradov rýchlo uhasili. Ruské útoky na ukrajinské prístavy sa vystupňovali od vypršania platnosti tzv. čiernomorskej obilnej dohody v júli.



Častejšie útoky znamenajú aj zvýšenie bezpečnostného rizika pre členov Severoatlantickej aliancie, pretože Rumunsko ako jeden z členských štátov NATO leží v bezprostrednej blízkosti nedávno napadnutého prístavu Izmajil, ktorý sa nachádza na opačnom brehu Dunaja ako Rumunsko.



Rumunská vláda už o náleze trosiek a možných narušeniach svojho vzdušného priestoru informovala aj svojich partnerov z NATO, predstavitelia aliancie však vydali vyhlásenie, podľa ktorého nič nenasvedčuje tomu, že by sa trosky dronov dostali na rumunské územie počas zámerného ruského útoku namiereného proti Rumunsku.